Carlino – Bologna insegue il Sassuolo, solo una volta…

Nelle ultime 5 stagioni di Serie A, il Bologna è arrivato solo una volta davanti al Sassuolo in classifica. L’anno in cui i rossoblù arrivarono davanti fu quando Mihajlovic sostituì Inzaghi e fece fare al Bologna uno straordinario girone di ritorno, mettendosi alle spalle lo spettro della retrocessione. Negli altri 4 anni, invece, il Sassuolo ha terminato la sua classifica sempre davanti al Bologna e tra queste si registra anche una qualificazione in Europa League. Anche la classifica attuale vede il Sassuolo a 7 punti e il Bologna a 3, ma sono passate solo 3 giornate e appena 270 minuti e quindi è troppo presto per fare calcoli. La squadra di Mihajlovic ha tutte le carte in regola per fare meglio della squadra allenata da De Zerbi, per via dei tanti giovani di qualità presenti in rossoblù.

Al momento, però, al Bologna tocca inseguire. I rossoblù devono invidiare al Sassuolo un bilancio migliore e assistere alle performance in nazionale di Locatelli, Caputo e Berardi, in campo contro la Polonia, mentre Orsolini stava in tribuna. De Zerbi guida il Sassuolo da 3 anni, mentre Sinisa da appena una stagione e mezza, per giunta travagliata dalla malattia. Negli ultimi cinque anni a punti e piazzamenti comanda il Sassuolo, ma la storia di questa stagione è ancora tutta da scrivere.