Bologna-Atalanta, le condizioni degli infortunati

Domenica il Bologna ospiterà al Dall’Ara l’Atalanta, gara valida per la 16^ giornata di Serie A. Mihajlovic avrà a disposizione Destro e Santander in attacco, ma dovrà fare i conti ancora con qualche defezione.

Oltre al sicuro assente Dijks, molto probabilmente non ci saranno nemmeno Soriano e Krejci. Il centrocampista e l’esterno non hanno recuperato appieno dai rispettivi infortuni, e forzarli già questa domenica sarebbe un grosso rischio: probabilmente Mihajlovic tornerà ad averli a disposizione per domenica 22 dicembre nella trasferta di Lecce.