Carlino – Bologna, altra chance per Svanberg e Skov Olsen

Il Bologna vuole vincere queste ultime partite e chiudere il campionato in bellezza, ma Mihajlovic ha bisogno di esaminare attentamente alcuni giocatori. Ci sono ragazzi di talento che però faticano ancora ad esprimersi, ed ecco che il mister ha bisogno di queste ultime 3 gare per vederli ancora all’opera. Altra chance dunque per Svanberg e Skov Olsen. Dopo le opache prestazioni contro il Napoli e le buone gare giocate invece contro l’Atalanta, i due classe 1999 saranno riproposti titolari anche oggi pomeriggio al Dall’Ara contro il Lecce.

Lo svedese giocherà ovviamente a centrocampo al fianco di Medel: panchina iniziale probabilmente per Dominguez. Per quanto riguarda invece l’esterno danese, il suo posto sarà come al solito alto a destra. Fuori dagli 11 ancora una volta Orsolini, che non ha bisogno di ulteriori certezze per esser riconfermato ma di un po’ di fiducia forse sì: il ritorno della Serie A post-lockdown è stato traumatico per lui. Mihajlovic crede però che dando continuità a Skov Olsen, il ragazzo possa prima o poi svegliarsi. Il tempo comunque stringe per lui e per altri: questa potrebbe davvero essere l’ultima chance.

Fonte: “Carlino”