Carlino – Bologna al via contro il suo tabù

Manca sempre meno al via del ritiro di Pinzolo per il Bologna. La data prefissata per la salita in Trentino della squadra è il 27 agosto prossimo, mentre proprio oggi i ragazzi si raduneranno a Casteldebole per sottoporsi a tamponi e test sierologici. Da un punto di vista tecnico i dubbi più amletici sono legati alla difesa, visto che il rinforzo richiesto da Mihajlovic ancora non è arrivato.

Il primo colpo che dovrebbe venire ufficializzato è quello di Lorenzo De Silvestri, che il tecnico serbo spera di poter avere già dai primi giorni del ritiro. Problema terzino destro risolto, Sabatini e soci sono ora a caccia di un nuovo difensore centrale da regalare a Mihajlovic: non si molla la pista Lyanco, anche se il Torino continua ad avere richieste troppo alte per le tasche del Bologna. Nelle ultime ore è circolato anche il nome di Gianmarco Ferrari del Sassuolo, valutato tra i 6 e i 7 milioni di euro dalla società neroverde. Al momento sono stati avviati solamente i primi contatti, con i rossoblù che intendono approfondire la questione nei prossimi giorni.