Carlino – Verdi voleva tornare, ma sabato sarà avversario

Il Bologna sfida Verdi

Questo il suo biglietto da visita con cui sabato si presenterà all’Arechi per sfidare il club che lo aveva reso grande. Un tale amore non si dimentica, ma neanche la plusvalenza incassata dal Bologna: portato in rossoblù da Bigon per 1,5 mln dal Milan e venduto per 20 mln due anni dopo. Dopo il rifiuto nel mercato di gennaio: “Non vado al Napoli, semmai ci penserò a giugno”, Simone nel mercato estivo si è traferito per davvero nella squadra partenopea, insieme all’inseparabile Laura, conosciuta proprio all’Isokinetic di Casteldebole. Dopo l’avventura a Napoli si è trasferito al Torino: due avventure che gli hanno portato poca gloria e molti rimpianti. Da allora Verdi ha dato un solo dispiacere al Bologna: il gol su punizione rifilato ai rossoblù nella gara del 20 dicembre 2020, Torino-Bologna 1-1, dove il portiere Da Costa ci aveva messo del suo facendo una papera proprio sulla punizione di Verdi. Sabato a Salerno, per Simone e per le due squadre, conterà molto di più, e non ci sarà spazio per i rimpianti.