Carlino – Bologna ad Udine, quarta trasferta in 6 gare

Dopo 5 giornate di campionato, il Bologna è a quota 8 punti in classifica. Questo punteggio, in base a come lo si vuole leggere, può essere estremamente positivo oppure potrebbe lasciar a desiderare. Come riporta il “Carlino”, i rossoblu sono oggi alla quarta trasferta in 6 gare: la squadra di Mihajlovic sarà questo pomeriggio di scena alla Dacia Arena contro l’Udinese.

Guardando il bicchiere mezzo vuoto, il Bologna ha perso diversi punti per strada. Solo la Roma, sulla carta, era una squadra tecnicamente superiore ai rossoblu: contro Hellas Verona e Genoa, insomma, i felsinei avrebbero dovuto portare a casa il bottino pieno. Dall’altra parte c’è però il bicchiere mezzo pieno. Su 3 trasferte in 5 partite, il Bologna è al momento imbattuto: contro Verona, Brescia e Genoa, la squadra di Mihajlovic ha ottenuto 5 punti. L’unica sconfitta della stagione è fin qui arrivata al Dall’Ara proprio contro i giallorossi. Oggi il Bologna gioca ad Udine, e spera di prolungare questo trend positivo: i friulani sono alla portata di questi ragazzi, soprattutto se si vuole sognare in grande. I 3 punti alla Dacia Arena lancerebbero definitivamente questo Bologna.