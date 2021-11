Carlino – Bigon non molla Pepi

Il giovane statunitense piace molto al ds rossoblù

Il Bologna a gennaio dovrà fare i conti con la partenza di Barrow per la coppa D’Africa e trovare un sostituto all’altezza. Con Santander fuori dalle gerarchie di Mihajlovic, la società rossoblù potrebbe decidere di intervenire sul mercato. Il giovane statunitense, che in questi mesi Bigon non ha mai perso di vista, potrebbe essere il giocatore giusto. Complice la buona stagione in MLS (13 gol e 2 assist in 30 partite), anche top club europei come Manchester United, Liverpool e Bayern Monaco hanno messo nel mirino l’attaccante. Il Bologna spera di fare un colpo alla Hickey strappando il calciatore alla concorrenza offrendogli un posto sicuro in prima squadra.