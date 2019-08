Carlino – Bigon incontra Mihajlovic

Il Bologna continua a lavorare sul campo, senza però ovviamente dimenticare il suo allenatore. Anzi. Sinisa Mihajlovic supervisiona tutto ogni giorno, ed è costantemente informato dell’andamento della squadra. Come riporta il “Carlino”, nella giornata di oggi Riccardo Bigon farà visita al tecnico. Innanzitutto, la questione principale riguarda la sua salute: il ds ha un rapporto di grande stima e affetto con il serbo, e vuole personalmente sincerarsi delle sue condizioni. Poi il summit verterà su questioni più specifiche, di campo.

Mihajlovic sarà aggiornato ancora sulla squadra e sugli allenamenti, ma anche e soprattutto sui singoli: dalla concorrenza in attacco al nervosismo di Orsolini, dalla situazione Pulgar alla prossima sfida col Villarreal. Molto tempo sarà infine impiegato per parlare di mercato. Sul tavolo c’è da decidere cosa fare col giovane Kingsley ad esempio. Ha impressionato tutti e potrebbe rimanere in caso di partenza di Pulgar, oppure potrebbe esser mandato in prestito per il secondo anno consecutivo. Insomma, Mihajlovic c’è.