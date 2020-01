Carlino – “Benvenuti a Bologna”: il derby è rossoblu

Festa grande per il Bologna, che ieri pomeriggio batte meritatamente la Spal a Ferrara. A partire meglio sono però i padroni di casa, che – con l’aiuto del Var – passano in vantaggio dopo una ventina di minuti grazie al rigore di Petagna. Bastano però 75 secondi ai rossoblu per pareggiare: percussione di Soriano, che propizia l’autogol di Vicari. Nella prima frazione regna equilibrio e nervosismo, e le due squadre rientrano negli spogliatoi in parità. I secondi 45′ però sono tutta un’altra cosa: Mihajlovic dà la scossa buttando dentro Barrow per un Santander in ombra, ed è subito gol. L’ex attaccante dell’Atalanta ci mette appena 70 secondi dal suo ingresso in campo: stop e pallone piazzato nel sette. I rossoblu dominano, e appena 4 minuti più tardi la chiudono i conti con il tap-in di Poli, che in scivolata mette la ciliegina sulla torta ad una fantastica azione corale.

Il Bologna vince dunque 1-3 il derby, spazzando via la Spal dopo un primo tempo leggermente bloccato. Nei minuti finali del match i rossoblu si permettono anche di fare un po’ di accademia: “benvenuti a Bologna” è l’unico coro che si sente dagli spalti, a dimostrazione degli animi diametralmente opposti delle due tifoserie. Grande prestazione dei felsinei, che regalano una lezione di calcio ai cugini. Decisivo l’ingresso di Barrow, ma Schouten è un professore e Poli un combattente. Ora la classifica sorride al Bologna che, alla terza vittorie nelle ultime 4 trasferte, si trova al 9^ posto in classifica. Settimana prossima arriva il Brescia: un’altra gara da vincere.

Fonte: “Carlino”