Bazzani: “Palacio è quello più in grado di fare la differenza”

Il Bologna si ritrova ad agosto con tre centravanti potenzialmente titolari. Nel 4-2-3-1 di Mihajlovic c’è però posto solo per uno. Ai microfoni del “Carlino”, dice la sua sulla concorrenza anche l’ex attaccante del Bologna Fabio Bazzani.

“La carta d’identità non conta, bisogna guardare il campo. In questo Bologna, se Palacio sta bene è ancora quello in grado di fare più la differenza rispetto a tutti gli altri. Può fare anche l’esterno, ma con i giocatori che ci sono in quel ruolo non credo che verrò tolto dal centro dell’attacco. Non è un centravanti classico, ma negli ultimi mesi sono arrivati elementi di grande talento: è fondamentale avere qualcuno là davanti che sappia dialogare con loro”.