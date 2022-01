Carlino – Bazzani a Bologna: il lungo viaggio di Fabio

Il punto del "Resto del Carlino"

Ieri, durante il suo primo allenamento al fianco del mister, Bazzani ha potuto finalmente vestire i colori rossoblù, seppur in veste di tecnico, lui nato a Casalecchio, dopo aver girato tutt'Italia a suon di gol. Non solo, Bazzani non ha mai vestito la maglia del Bologna da calciatore pur avendo giocato a Corticella e San Lazzaro, nelle fila del Boca, ad inizio carriera, ritornando poi alla fine della sua avventura al Mezzolara. Poi la gavetta da allenatore, secondo di Serse Cosmi, le comparsate in tv a Rete 7 e infine il ruolo di voce tecnica a Dazn.