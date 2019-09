Carlino – Basta buttare punti: serve concretezza

Il Bologna ha iniziato in maniera molto positiva questa stagione, nonostante le condizioni di Mihajlovic. Il gioco imposto dal tecnico serbo è senza dubbio illuminate e passionale, ma comporta non pochi rischi. Una squadra così offensiva e propositiva, portatrice di una mentalità vincente, rischia di creare tanto e non esser poi lucida sotto porta o – ancora peggio – di portare a casa 0 punti mentre ne sta cercando 3. Questo è il Bologna di Sinisa, quello che si è visto già nel girone di ritorno dello scorso anno: combattivo e orgoglioso, ma anche sprecone.

Come riporta il “Carlino”, i rossoblu hanno buttato all’aria tante occasioni all’esordio a Verona contro l’Hellas, e ne hanno pagato le conseguenza tornando a casa con un solo punto. Stesso discorso mercoledì sera al Marassi contro il Genoa, dove il rigore di Sansone non è di certo ciò che intende mister Tanjga quando parla di concretezza. Ancora peggio invece domenica scorsa al Dall’Ara contro la Roma, quando Mihajlovic ha provato di vincere la partita e invece l’ha persa nel recupero. Questa è la mentalità del Bologna, prendere o lasciare, ma adesso serve qualità e cinismo. Solo un punto portato a casa negli ultimi due match: 4 punti non sarebbero stati un furto, ma prima il Bologna deve imparare ad essere più cattivo.