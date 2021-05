Carlino – Barrow, un primato da inseguire. E alcune big lo seguono

Musa cerca la prima doppia cifra della carriera. E intanto piace ad alcune big europee

Mancano solo due sigilli alla doppia cifra, che sarebbe la prima della carriera: quando giocava con la Primavera dell'Atalanta raggiunse quota 23 al fianco di Kulusevski, ma quando gioca in A l'ha solo sfiorata. La prossima stagione si penserà al gambiano in un ottica esterno, affiancandogli un centravanti in grado di fare la differenza. E i numeri collezionati da Barrow in questo anno non sono passati inosservati nemmeno alle big europee: Real Madrid e Borussia Dortmund lo seguono. A lui rimangono quattro gare, a partire da Udine, per chiudere il cerchio e realizzare il record di 10 gol in Serie A.