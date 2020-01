Barrow si allena già a Bologna

Nel pomeriggio di ieri, i tifosi del Bologna hanno avuto un piccolo assaggio. Musa Barrow si è infatti allenato per la prima volta con i rossoblu, nonostante non sia ancora arrivata l’ufficialità. Il ragazzo ha già salutato l’Atalanta, ed è già stato accolto dal nuovo gruppo. Come ha rassicurato ieri Bigon in sala stampa, “non ci saranno problemi burocratici per Barrow, al 99% sarà regolarmente impiegabile domenica”.

Ecco quindi che l’attaccante scende in campo a Casteldebole, anche se si limita ad un’ora di corsetta e poco altro. Niente partitella finale sotto gli occhi di Mihajlovic. Vedremo se nella doppia seduta di allenamento odierna avverrà lo stesso. Il comunicato ufficiale da parte del Bologna è atteso ad ore.