Carlino – Barrow rientrerà domani

Qualche ritardo nelle procedure anti-Covid

Si sono prolungate le procedure anti-Covid che dovevano permettere a Musa Barrow il rientro in Italia.

L’attacante rossoblù, infatti, è tornato in Gambia solo ieri e non potrà essere a Bologna prima di domani. Domani è previsto anche l’arrivo di Medel dopo gli incontri disputati con la sua nazionale mentre per sapere quando arriverà Mbaye bisognerà attendere la partita di questa sera tra Senegal e BurkinaFaso.