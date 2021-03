Carlino – Barrow quando vede la Samp si scatena

Musa Barrow mette nel mirino la Sampdoria.

L’ex Atalanta è intenzionato a riprendersi una maglia da titolare in vista del match contro i Doriani, avversario che stuzzica il gambiano. Da quando è a Bologna il numero 99 rossoblù ha affrontato i blucerchiati sempre a Marassi. Risultato? Due vittorie per il Bfc, entrambe per 2-1. Nella passata stagione andò in gol su rigore, conquistato da Orsolini, mentre quest’anno servì l’assist al numero 7, ricambiando il favore. Ora, contro la Samp potrebbe scoccare nuovamente la sua ora.

Fonte-Carlino