Carlino – Barrow: “Posso fare 15 gol a stagione. Sogno? Imitare Zidane”

“Stare senza calcio è dura. Il calcio non è bello solo in campo, ma anche nella quotidianità con i tuoi compagni: ti fa scacciare i cattivi pensieri. Vorrei sempre avere il pallone fra i piedi. Tornare a giocare? Il calcio prima di tutto è gioia, ma la gente che ha dovuto seppellire centinaia di morti non so come farà a seguirci: prego per la mia Bergamo. Quando si tornerà a giocare poi ci saranno gli stadi vuoti. Qui i tifosi sono molto importanti: una partita senza tifosi sembra un’amichevole”.

