Bologna – Barrow negativo

Ieri Musa Barrow è stato sottoposto a tampone rapido dopo essere rientrato a Bologna dopo le partite con il suo Gambia. Nelle prossime ore verranno eseguiti controlli anche per gli altri nazionali.

L’esito è negativo e dunque il giocatore potrà rientrare in gruppo già da oggi. Sarà il primo dei nazionali. A seguirlo a ruota, dopo il tampone di routine, ci saranno Tomiyasu, titolare in Messico-Giappone 2-0, Svanberg, in panchina con la sua Svezia nel 2-4 rifilato dalla Francia, Dominguez, anch’egli spettatore di Perù-Argentina 0-2 e Vignato, in tribuna con l’Italia under 21. Gli altri nazionali, Skorupski, Orsolini e Soriano sono stati liberati ieri sera.

Fonte: Carlino