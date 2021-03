Carlino – Barrow, gol e assist da top player attirano l’Europa

Il Bologna sembra aver vinto la scommessa Musa Barrow: in poco più di un anno solare, il gambiano ha totalizzato 16 gol e 16 assist in 48 presenze. I numeri raccontano che i 13 milioni più sei di bonus necessari per strapparlo all’Atalanta sono stati ben spesi, sebbene i rossoblù inizieranno a pagarli a partire da giugno, quando scatterà l’obbligo di riscatto.

Poi il record: Barrow è il calciatore più giovane in Italia ad aver raggiunto almeno 6 assist e 6 gol, e da febbraio in poi è risultato decisivo quanto Lukaku e Muriel. Del numero 99 rossoblù si comincia a parlare anche in Europa, dato che è il terzo giovane ad aver inciso di più, dopo Mbappè del Psg e Sancho del Borussia Dortmund, che proprio in estate aveva chiesto informazioni sul giocatore. E poi l’ultimo interessamento: ieri Dondiario, un media madrileno, ha dato la notizia del Real Madrid interessato a Musa, con gli scout blancos che hanno già preso nota del suo nome, anche se da Casteldebole il suo agente non ha voluto commentare.

Fonte-Carlino