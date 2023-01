Carlino – Barrow e Zirkzee, 30 milioni a caccia di gol

' Barrow e Zirkzee : se non ora quando? Poiché, come ripete ogni allenatore, il calcio è sapere cogliere le occasioni al volo, per i due attaccanti in cerca d’autore non si vede occasione più propizia di questa' scrive Massimo Vitali sul Carlino.

Ci sono trenta milioni di buoni motivi stasera contro la Cremonese per sperare in uno squillo dei due attaccanti. 19 milioni per Barrow, magata di Sartori nella cessione, 8.5 che dovranno essere riconosciuti al Bayern per l'acquisto dell'olandese. Il problema è che nessuno dei due finora è riuscito a incidere come sperava. Barrow nel 2022 ha segnato in tutto l'anno solare appena tre gol e il 2023 è iniziato con un acciacco fisico, mentre Zirkzee prima si è ritrovato a fare la riserva di Arnautovic e poi a dicembre ha avuto una infiammazione al ginocchio. Senza l'austriaco e senza Sansone, entrambi infortunati, stasera tocca a loro.