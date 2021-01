Carlino – Barrow a lezione da Ibrahimovic

Con il mercato che si avvicina alla chiusura, l’unico “acquisto” in casa Bologna rischia di essere solamente Musa Barrow, che da qua a maggio potrebbe ricoprire il ruolo di centravanti con più continuità.

Abbandonata per il momento la fascia d’attacco, Mihajlovic sta lavorando su Musa come unica punta, schierandolo per tre partite consecutive davanti. Il tecnico serbo ha dichiarato che Barrow è ancora indietro nell’apprendimento, ma è tutto più facile quando può allenarsi con Rodrigo Palacio. E forse sarà ancora più facile apprendere direttamente da Zlatan Ibrahimovic. Il numero 99 e lo svedese saranno avversari questo pomeriggio al Dall’Ara, e chissà che lo stesso gambiano non rubi qualche segreto di campo all’attaccante rossonero, che un anno fa poteva essere un suo compagno di squadra. Barrow ha già sfornato gol e assist a raffica la scorsa stagione da esterno, ma da centravanti deve ancora dimostrare di essere all’altezza. Ibra invece è su un altro pianeta: a 39 anni è a quota 13 gol in 14 partite in stagione, e ha portato il Milan a lottare per lo scudetto. L’11 rossonero non ha mai perso contro i rossoblù in passato: 6 vittorie e 2 pareggi negli 8 incontri precedenti. E 6 gol e 3 assist.

Fonte-Carlino