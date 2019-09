Carlino – Bani-Denswil hanno convinto, Danilo può aspettare

Finalmente a Udine il Bologna riabbraccerà il proprio faro difensivo Danilo. Il brasiliano ha recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto a bordo campo gli ultimi 3 incontri. Non è scontato però che riesca a riprendersi fin da subito il ruolo di titolare al centro della difesa. La coppia Bani–Denswil ha infatti convinto lo staff rossoblu, annullando Kouamé e Pinamonti nel match di mercoledì. Da verificare inoltre la tenuta del numero 23, con l’Udinese una partita troppo importante per schierare un giocatore senza i 90 minuti sulle gambe.

Danilo sarà motivatissimo a convincere Mihajlovic e il suo staff, da ex Udinese è una partita che sente molto. Difficile che Sinisa decida di schierarlo fin da subito, di solito chi rientra in gruppo può attendere. Il serbo però non è nuovo a strappi a questa regola, l’ultimo in ordine cronologico è stato Gary Medel, schierato fin da subito dopo appena 2 giorni dall’arrivo. Chi togliere però? Bani e Denswil sono reduci dalla miglior prestazione di coppia mai fornita. Sarà fondamentale la rifinitura di oggi per decidere la coppia al centro della difesa.