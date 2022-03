Carlino – Arriva Saputo, ma dà la priorità allo stadio e ai conti

Saputo presente a Casteldebole ma evita confronti, le sue prorità sono state l'approvazione del bilancio e la questione stadio

Al netto dei saluti e del pranzo formale che ha incluso tutti i componenti della squadra, Saputo si è recluso nei suoi uffici assieme all'Ad Claudio Fenucci per affrontare prevalentemente la questione stadio e ai rincari che questo comporterà, vi è stato anche un confronto con Fincantieri per capire quanto questi rincari possano essere contenuti. Nel pomeriggio si è tenuto invece un consiglio di amministrazione per l'approvazione del bilancio. Il patron non ha assistito all'allenamento della squadra e non ha ancora avuto un confronto con il mister, forse per non sovraccaricare troppo di tensione la squadra alla vigilia di una partita difficile come quella di domani. Chi vive a Casteldebole sa bene che nel prossimo futuro qualcosa potrebbe cambiare ai piani alti: circolano già i nomi di prossimi futuri Ds, segno che l'avventura di Bigon sta per volgere al termine, e sarà un ipotetico futuro Ds a scegliere il nuovo allenatore, se Mihajlovic non verrà riconfermato.