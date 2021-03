Carlino – Arriva l’inter, l’abbonato Da Costa si scalda

C'è anche Ravaglia, il brasiliano ha già sfidato quattro volte i nerazzurri

Da martedì, Mihajlovic valuterà attentamente chi schierare sabato contro l'Inter. Skorupski finora è mancato per sette gare, sostituito per sei dal brasiliano. Da Costa, da quando è sotto le Due Torri, ha già giocato quattro volte contro i nerazzurri, rimediando un pari e tre sconfitte. Intanto, oggi scenderanno in campo con le rispettive nazionali Soriano, Antov, Svanberg, Skov Olsen e Baldursson. A seguire, nei prossimi giorni toccherà a Tomiyasu, Barrow, Mbaye e Breza.