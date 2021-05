Carlino – Arriva la Nazionale e il Dall’Ara riapre le porte ai tifosi

Il 4 giugno lo stadio riavrà il pubblico: l'occasione è l'ultima amichevole azzurra prima degli Europei

Si metterà così in pratica il decreto legge varato nei giorni scorsi, che fissa a mille spettatori la quota di persone presenti in uno stadio di calcio a partire dal 1 giugno, dopo la carica "sperimentale" dei 4.300 di ieri nella finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juve. L'occasione è tra le più prestigiose, con il Dall'Ara che ospiterà la Nazionale nell'ultima amichevole prima dell'inizio degli Europei. Al test con la Repubblica Ceca si accederà solo su invito, sulle orme di quanto fatto nelle (poche) partite di Serie A con il pubblico: la priorità sarà data dunque a sponsor, operatori sanitari e delle forze dell'ordine. Il tutto in attesa di capire cosa succederà dal 22 agosto, quando il campionato riaprirà i battenti, e a Casteldebole si scruta il futuro per cercare di capire se e come potrà ripartire la campagna abbonamenti.