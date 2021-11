Carlino – Arnautovic ritrova il passato affrontando Mourinho

Un Arnautovic cresciuto e leader ritrova l'allenatore che lo ha lanciato in Serie A, in una sfida che testerà le reali ambizioni europee di entrambe le squadre

Il Bomber Austriaco è sicuramente molto diverso dal ragazzino indisciplinato che Mourinho accolse 11 anni fa, e domani il Bologna è chiamato a testare realmente le sue ambizioni europee in uno scontro al vertice. Quando si presentò alla corte di Mourinho, Arnautovic era poco più di un ragazzino e, nonostante la sua arroganza nell'affermarsi migliore di tutti gli attaccanti di allora, Ibra su tutti, ebbe una stagione fallimentare, con soli 55 minuti totali accumulati sul campo nei finali di partita; tra ritardi in allenamento, infortuni e comportamenti poco idonei il giocatore non ha trovato spazio in quella squadra che di lì a poco avrebbe compiuto l'impresa del triplete. Poi l'occasione di cambiare andando in Premier, dove il ragazzino si è fatto uomo, a cui neanche lo stesso Mourinho avrebbe mai nascosto la sua ammirazione.