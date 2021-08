Carlino – Arnautovic riabbraccia la Serie A

Da meteora a stella, l'attaccante austriaco torna in Serie A dopo 11 anni

Adesso per l'attaccante austriaco una nuova chance, da protagonista: il Bologna ha deciso di puntare lui, ci ha investito molto, e Arnautovic è pronto ora a ripagare la fiducia che è stata riposta in lui. Come ricorda Il Resto del Carlino in edicola oggi, da lui si aspettano molto tanto Mihajlovic, che da serbo a serbo si è speso in prima persona per convincerlo ad affrontare l’avventura in rossoblù, quanto il club, che in centododici anni di storia mai aveva versato uno stipendio così alto per un calciatore. E poi ci sono i tifosi, che lo hanno accolto come un salvatore della patria il 26 luglio paralizzando il traffico in via Indipendenza. Le aspettative sono alte insomma: stasera la prima chance per Arnautovic per farsi desiderare ancora di più.