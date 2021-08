Carlino – Arnautovic pronto a illuminare il Bologna

L'austriaco sarà in campo dal 1' contro la Ternana

Il Resto del Carlino in edicola questa mattina sottolinea come la gara in programma domani sera alle 18 permetterà di iniziare a intuire come e quanto, potenzialmente, l’austriaco, non ancora al 100 per cento, possa modificare l’assetto della squadra e aiutare i compagni a migliorare il loro rendimento. Ma se la presenza di Arnautovic è una certezza, lo stesso non si può dire di quella di Barrow: l'attaccante gambiano deve ritrovare la miglior condizione dopo il Covid, per questo Mihajlovic potrebbe tenerlo come arma a gara in corso.