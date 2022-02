Arnautovic leader dentro e fuori: assiste al match dell’under 18

Arnautovic al Biavati

Ieri pomeriggio Marko Arnautovic si è recato presso la tribuna del Biavati, a Corticella, per assistere alla vittoria dell’under 18 contro la Lazio. Gesto che all’apparenza può risultare non rilevante, ma che in realtà dimostra che il centravanti austriaco si sta calando nelle radici della città, diventando un leader anche fuori dal campo.