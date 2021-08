Carlino – Arnautovic e Dominguez, segnali incoraggianti

Insieme a Orsolini sono stati le uniche note liete della sconfitta contro la Ternana

Parlare di indicazioni positive in una partita in cui il Bologna ha subito 5 gol da una squadra di Serie B sembra un ossimoro. Eppure, quello che si è visto in campo contro la Ternana non è tutto da buttare.

Arnautovic e Dominguez sono quelli che hanno lanciato i segnali più incoraggianti: l'austriaco ha dimostrato di saper giocare per gli altri, di saper far reparto e segnare, mentre l'argentino, nonostante il fallo da rigore sullo scaltro ex Falletti, è stato dentro la partita, facendosi vedere in entrambe le fasi. Una nota di merito anche per Orsolini: a volte confusionario, è vero, ma con la Ternana ha creato pure tanto, un paio di occasioni sbagliate, il colpo di testa in occasione del gol di Dominguez e freddo dal dischetto. Insomma, l'attacco è stato senza dubbio il reparto migliore per distacco.