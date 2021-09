Carlino – Arnautovic a riposo, ma lunedì ci sarà

Arnautovic sempre in campo con l'Austria, riposerà ma non ha problemi fisici

Tornata di nazionali dura per Marko Arnautovic ha giocato tre partite in pochi giorni, vincendone una e perdendone due, con la sua squadra vicina all'eliminazione dai Mondiali in Qatar.

L'attaccante del Bologna è rientrato ieri a Casteldebole abbastanza stanco, infatti non si è allenato con la squadra e ha riposato, discorso che vale per tutta la truppa che oggi rifiaterà per riprendere domani i lavori, ma lunedì in campo contro il Verona ci sarà. Allenamenti e programma specifico per Arnautovic, come sottolinea il Carlino, con l'obiettivo di averlo in campo a Casteldebole sabato e domenica in preparazione al monday night.