Carlino – Arna c’è sorridente e concentrato

Al raduno di Casteldebole si sono presentati tutti in questa due giorni ad eccezioni dell'esentato Joshua Zirkzee, ma la massima attenzione, dopo la querelle sulle condizioni del suo piede, era ovviamente su Marko Arnautovic. L'austriaco si è presentato sorridente e concentrato dopo lo sfogo su Instagram e quella che inizierà sarà la sua terza stagione in rossoblù. Sarà una estate importante dato che Arnautovic dovrebbe rimanere e cercherà di recuperare la condizione migliore dopo un tribolato girone di ritorno. Ieri Arna si è presentato con un bel sorriso: è pronto. Per quanto riguarda il lavoro svolto, prima un discorso alla squadra di Motta di quindici minuti poi lavoro atletico, tecnico e tattico e i nazionali non hanno forzato troppo la mano. Oggi pomeriggio la partenza per Valles.