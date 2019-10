Carlino – Arianna Mihajlovic, viaggio della speranza a Medjugorje

Questi sono giorni estremamente delicati in casa Mihajlovic. L’allenatore del Bologna ha infatti terminato i primi due cicli di chemioterapia – con risultati estremamente positivi – ma la parte più difficile viene ora. Dopo la partita con la Juventus, il mister rossoblu deve tornare in ospedale per il terzo ciclo di cure, il più complesso: serve ancor più aggressività e tenacia per sconfiggere la leucemia. La malattia c’è, ma Sinisa non molla. Con lui c’è tutta Bologna, che cerca di stargli vicino ogni giorno, ed ovviamente sua moglie Arianna. Come infatti riporta il “Carlino”, Arianna si appella alla fede.

Dopo i due pellegrinaggi a San Luca – il primo a luglio ed il secondo a inizio ottobre – in cui hanno partecipato in entrambi i casi più di mille tifosi rossoblu, stavolta la moglie del tecnico si è recata direttamente a Medjugorje, la città di culto bosniaca. Un vero e proprio viaggio della speranza per lei, che prega per la condizioni di salute del marito. Arianna cercherà di aiutare Sinisa come potrà, ma il compito più arduo spetta ovviamente a lui. Nella sua testa il possibile definitivo rientro è fissato per inizio gennaio 2020, ma tutto dipenderà da come il serbo reagirà alle cure. Intanto, Arianna prega per lui.