Carlino – Aria di ribaltoni: Sinisa, ricominci da tre?

Medel da esubero a titolare, idea Bonifazi terzino

Gli infortuni in difesa e l'impossibilità di scelta, unite alle difficoltà della coppia Bonifazi-Soumaoro, potrebbero far orientare il tecnico ad un cambio di modulo, dall'inizio o a partita in corso. L'ultima idea a Casteldebole riguarda Gary Medel: il cileno sembrava destinato ad uscire, con Mihajlovic che aveva deciso di inserirlo in lista come centrocampista. La mancanza di alternativa e nessun riforzo dal mercato obbligano il tecnico a rivedere i piani sul Pitbull, che ora si candida a una maglia da titolare in difesa con la Salernitana. Contro la Ternana è entrato bene, e a Sinisa oggi servono certezze. L'altra novità potrebbe riguardare Bonifazi: in una linea a 4 non ha convinto, ecco perchè potrebbe essere utilizzato come terzino di destra bloccato, con De Silvestri dirottato a sinistra. Questo, scrive il Resto del Carlino oggi in edicola, permetterebbe uno sviluppo della manovra a tre dietro.