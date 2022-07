Mercato – Annan, Molla e Pagliuca verso l’Imolese

È fondamentale che alcuni ragazzi completino il percorso di crescita: Annan, Molla e Pagliuca son diretti all’Imolese, in Serie C. Juwara a un passo dall’Ascoli, mentre è già ufficiale il passaggio di Baldursson agli olandesi del Nec. Il Bari di De Laurentis vuole Cangiano e ha chiesto informazione anche per Ravaglia, mentre Angeli, appena arrivato, verrà probabilmente girato in prestito in Serie B dopo due stagioni da protagonista in C all’Imolese, per continuare il suo percorso di crescita.ù