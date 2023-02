Carlino – Anche senza Arna è un grande Bologna

La classifica profuma d'Europa e la dirigenza comincia a pensare ai premi per il piazzamento fra le prime sette della classe, nonostante i dribbling alle domande dei giornalisti. Nemmeno Motta si azzarda a nominarla, e forse è meglio così. L'allenatore italo-brasiliano conferma giorno dopo giorno la bontà d'animo, fulcro di questa gestione e principio di questi successi. Nessuno escluso e «undici leader». Anche senza il capocannoniere Marko Arnautovic. Incredibile ma vero, il Bologna ha fatto meglio senza di lui: 16 punti in 14 partite con l'austriaco in campo, 13 punti in 7 partite senza il numero nove. Zirkzee funziona e piace a compagni e tifosi. Lo battezzano "Cammino di San Thiago", finora giunto a un punto dal Torino settimo in classifica.