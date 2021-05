Carlino – Altra chiamata per Antov. Soriano, un finale da mediano

Il bulgaro avrà una nuova chance stasera. L'ex Villareal, invece, ricoprirà di nuovo il ruolo di mediano

Va bene far debuttare i giovani, ma questa sera sarà partita vera e al Bentegodi scenderà in campo il miglior Bologna possibile. In palio c'è il decimo posto, ultimo obiettivo ancora da raggiungere per entrambe le squadre.

Il nodo formazione è ancora da sciogliere, e Sinisa Mihajlovic la deciderà proprio questa mattina, quando la squadra si ritroverà per partire alla volta di Verona. Il tecnico dà fiducia ai suoi ragazzi, ma al contempo chiede testa sul pezzo perchè quella di questa sera è una partita da non sbagliare. Antov sostituirà l'acciaccato Danilo, in attesa di capire quale sarà il suo futuro: per il bulgaro balla un diritto di riscatto a 2,5 milioni, e la gara contro gli scaligeri fornirà ulteriori indicazioni. Altra occasione dal primo minuto per Vignato, dopo la prova super con la Fiorentina e i buoni segnali arrivati dalla trasferta di Udine: Soriano arretrerà nuovamente in mediana, in un finale di stagione che lo ha visto anche più basso nello schieramento tattico, sfruttando la sua grande duttilità.