Carlino – Al Bologna mancano i gol degli attaccanti

I gol subiti e l’equilibrio non sono i principali problemi del Bologna, perché i rossoblù hanno evidenziato anche una netta involuzione in zona gol.

Sono state 11 le reti totali segnate dai rossoblù nelle prime 7 giornate di campionato, appena 5 quelle degli attaccanti. Contro Napoli, Milan e Benevento i gol non sono nemmeno arrivati. La media è di 1.5 gol segnati a partita, contro gli 1.85 subiti. Nella stagione 2018-19, dall’arrivo di Mihajlovic, la media di gol fatti fu di 1.88 con 32 reti in 17 giornate. Nell’ultimo campionato, i gol segnati dal Bologna sono stati 52 e la media di 1.3 gol a partita. Ad abbatterla, fu il ritmo tenuto dai rossoblù dopo la sosta forzata causa Covid. Infatti, nelle ultime 12 giornate, furono appena 14 i gol segnati dal Bologna. Aspettando gennaio e l’arrivo di una punta, Supryaga e Pellegri restano nel mirino, gli attaccanti rossoblù devono tornare a essere determinanti in zona gol.

Fonte: Carlino