Carlino – Addio ad Anselmo Giorcelli

Nella giornata di ieri si è spento ad Alessandria all’età di 90 anni Anselmo Giorcelli, ex portiere del Bologna. Giorcelli ha difeso la porta rossoblu per 9 stagioni negli anni ’50, per poi lasciare il posto nel 1960 a Santarelli. Come riporta il “Carlino”, l’estremo difensore è nato e cresciuto nell’Alessandria, poi si è affermato in Serie B nel Monza. Quindi la chiamata del Bologna, con cui raggiunge quota 165 presenze consecutive – dietro solo a Pagliuca e a Mario Gianni.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“E’ scomparso ieri, all’età di 90 anni, Anselmo Giorcelli che fu portiere del Bologna dal 1952 al 1962. Nato a Fontanetto Po (Alessandria) il 21 dicembre 1928, iniziò la carriera nell’Alessandria e, dopo una parentesi al Monza, approdò al Bologna dove giocò titolare per cinque campionati (dal 1952 al 1957), per poi ricoprire il ruolo di secondo portiere fino al 1962, quando chiuse la carriera. Dal 14 settembre 1952, giorno del suo esordio in rossoblù, al 28 aprile 1957 giocò 165 partite consecutive, secondo solo al grande Mario Gianni (172) per continuità in rossoblù. In generale, nelle sue dieci stagioni con la maglia del Bologna, ha totalizzato 206 presenze (192 in Serie A, 8 in Coppa Italia, 6 nelle coppe europee).

Tutto il Bologna Fc 1909 ricorda Anselmo con affetto e porge alla famiglia le più sentite condoglianze”.