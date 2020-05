Carlino – Accordo Fifa-Eca: la decisione sui giocatori in prestito

Mentre tutta la Serie A aspetta il verdetto di questa sera circa la ripresa del campionato a metà giugno, c’è l’accordo tra Fifa ed Eca per quanto riguarda i prestiti dei giocatori. I due organismi internazionali hanno infatti discusso ieri della situazione di quei calciatori attualmente in prestito a squadre che militano in campionati europei che sono già terminati, causa Coronavirus. Tra questi anche il torneo francese e quello belga.

Ecco quindi che Arturo Calabresi e Godfred Donsah – rispettivamente in prestito all’Amiens e al Cercle Bruges – non saranno a disposizione del Bologna per l’ultima parte della stagione. Il difensore ed il centrocampista rientreranno a Casteldebole al termine del contratto, cioè il 30 giugno, ma non saranno utilizzabili da Mihajlovic. Dal primo luglio saranno ufficialmente tesserati come nuovi giocatori rossoblu, ma non potranno dare una mano ai propri compagni nelle ultime settimane di Serie A.

Fonte: “Carlino”