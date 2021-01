Carlino – Abodi: “Progetto Dall’Ara un esempio, rappresenta il futuro”

Il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo Andrea Abodi ha parlato del progetto di ristrutturazione dello stadio Dall’Ara, definendosi soddisfatto del risultato finale. Ecco le sue parole:

“Bologna è riuscita a produrre un progetto preliminare che diventerà definitivo tra pochi mesi – ha affermato – che combina allo stesso tempo elementi classici e moderni. E’ questo l’approccio che auspichiamo di avere in futuro per ogni stadio. Stiamo sostenendo e accompagnando il progetto di riqualificazione del Dall’Ara e, grazie alla lungimiranza di tutti i soggetti coinvolti, fonderemo aspetti storici con soluzioni architettoniche più moderne, che non sovrastano ma rendono unico l’impianto”.