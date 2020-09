Carlino – A San Siro con i veterani

Il Bologna comincia a preparare la prima giornata di campionato che lo vede impegnato nella trasferta di San Siro contro il Milan. Mihajlovic sta già cominciando a pensare ad un potenziale 11 di partenza.

La sua intenzione, nonostante la grande quantità di giovani prospetti, sembra quella di voler far affidamento su giocatori d’esperienza. Ecco una previsione della squadra che potrebbe scendere in campo lunedì sera al Meazza: Skorupski (29 anni) tra il pali; linea difensiva a 4 con De Silvestri (32), Danilo (36), Tomiyasu (21), Dijks (27); centrocampo formato da Schouten (23) e Dominguez (22); attacco con il trio Orsolini (23), Soriano (29), Barrow (21) alle spalle di Palacio (38). Questo, quindi, potrebbe essere il Bologna che vedremo all’esordio in campionato con una età media di 27,3 anni. Qualora dovesse giocare il quasi trentunenne Poli, sia per il discorso fatto in precedenza, sia perchè il duo Schouten-Dominguez con l’Entella è parso piuttosto leggerino, la media squadra salirebbe allora a 28 anni. Staremo dunque a vedere quali saranno le scelte definitive del tecnico serbo.

Fonte Carlino.