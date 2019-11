A questo Bologna serve il migliore Orsolini

Al di là dei discorsi sulle scelte arbitrali, è stato Orsolini a causare il rigore su Lautaro Martinez. Impossibile colpevolizzare però più di tanto l’esterno, un’ingenuità perdonabile data la giovane età, ma anche per il fatto che non è il solo in rosa ad aver commesso un errore in questo avvio di campionato.

Ciò che preoccupa maggiormente invece è che dopo la partita con il Brescia, dove è stato il match winner, Orsolini ha realizzato solo un assist e in generale è sembrato meno incisivo, più prevedibile, proprio in quella fascia dove nella seconda parte della scorsa stagione sembrava semplicemente imprendibile. Nella stagione che dovrebbe porre le basi per la sua consacrazione, l’esterno di Ascoli è ora chiamato a ritornare al livello di cui è capace, anche perché il Bologna ha bisogno dei suoi strappi, della sua imprevedibilità e pericolosità. Lo riporta il Resto del Carlino.