Carlino – A Pinzolo Orsolini brilla, ma Mihajlovic lo pizzica. Preoccupa Dijks

Il report del primo giorno di allenamenti a Pinzolo

Il programma prevede due allenamenti ogni giorno: uno alla mattina ore 10 e l'altro nel pomeriggio ore 17:30. Tra i volti conosciuti si è distinto con una bella giocata Orsolini, ma Mihajlovic non ha perso tempo per pizzicarlo e si rivolto così al suo numero 7: "«Bravo, ma devi farlo anche domenica". Frase che fa intendere che le dinamiche sono le stesse, nonostante il nuovo anno. Sul campo Sinisa ha diviso la squadra in gruppi, organizzando le prime partitelle a ranghi ridotti. Preoccupano le condizioni di Dijks che ha la febbre, l'olandese è stato subito sottoposto a un tampone rapido che ha dato esito negativo. Tampone-bis in serata ed esito atteso per oggi. Infine ieri è arrivato Skorupski e da questa mattina ricomincerà a lavorare col gruppo.