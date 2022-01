Carlino – A Casteldebole l’ora del confronto

Il tecnico rivedrà Dijks e Skov Olsen mandati in tribuna a Verona

Dopo la sconfitta di Verona e le forti dichiarazioni di Mihajlovic , oggi la squadra si ritroverà per la prima volta a Casteldebole.

Le parole del tecnico su SkovOlsen e Dijks sono state chiare: “si sono chiamati fuori nel momento del bisogno”. Sinisa rimane della sua idea e spetterà alla dirigenza provare a ricucire il rapporto. Se le cose non dovessero sistemarsi non è da escludere che entrambi i giocatori possano partire già a gennaio anche se ormai manca poco alla chiusura del mercato. Mihajlovic dovrà anche pensare a rimettere la squadra sulla retta via, viste le sei sconfitte nelle ultime sette partite. Dopo il record di 27 punti nel girone d’andata, sembra irrealistico che quest’anno il tecnico serbo possa ripetere ciò che ha fatto nelle passate stagioni: chiudere il girone di ritorno con più punti rispetto a quello di andata.