Carlino – A casa Svanberg si fanno i turni: stavolta segna Mattias

Alice conosce Mattias da quando frequentavano la stessa scuola a Malmo: lei, ex nazionale svedese e attaccante del Bologna Femminile, lui nazionale svedese e centrocampista, ma che ieri ha rubato una cosa alla fidanzata: il gol.

A casa Svanberg si fanno i turni: nonostante le 10 reti già segnate nel campionato femminile da Alice, ieri è toccato a Mattias andare in gol, visto l’infortunio della fidanzata, che ieri ha visto perdere le proprie compagne ad Arezzo, in quella che è stata la prima sconfitta da inizio campionato. Tre i gol invece segnati dal mediano rossoblù, dopo quelli contro Sassuolo, Udinese e Sampdoria. Entrambi a Bologna stanno bene, come testimoniano le parole di lady Svanberg un anno fa: “Adoro San Luca, ci vado spesso a correre, i tortellini e la pasta sono buonissimi, e ho scoperto il tartufo, andrei a mangiare a ristorante tutti i giorni a ristorante”. In attesa che la pandemia gli restituisca tutto ciò, la coppia d’oro del calcio bolognese regala capolavori sul campo.

Fonte-Carlino