Carlino – 65 giorni senza Dijks

Il Bologna in questa prima fase di campionato non ha quasi mai potuto contare su Mitchell Dijks: l’ultima apparizione del terzino olandese risale infatti al 22 settembre, quando contro la Roma lasciò il campo per un colpo al costato. Successivamente è subentrato l’edema osseo al secondo dito del piede e dopo 65 giorni Dijks deve ancora rientrare. Considerando anche la Coppa Italia l’olandese ha totalizzato 5 presenze e ancora non è noto quando tornerà, nel frattempo il giocatore tramite instagram ha espresso la propria vicinanza alla squadra: “Siamo una grande famiglia, dentro e fuori dal campo”.