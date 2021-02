Bologna – 5 punti di sutura per Dijks

La trasferta di Parma ha lasciato il segno su Mitchell Dijks che ieri ha rimediato 5-6 punti di sutura all’articolazione destra dopo un pestone involontario al ginocchio rimediato da Bani in seguito a una scivolata.

L’olandese dovrà fare attenzione e, salvo nuovi fastidi, il contrattempo non dovrebbe impedirgli di esserci venerdì sera con il Benevento, stando a quanto filtra da Casteldebole. Da oggi in poi Mihajlovic potrà valutare tutto, anche la formazione da mandare in campo nell’anticipo della ventiduesima giornata.