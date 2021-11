Carlino – 20 anni di magliette Macron, Iossa: “Ecco come nascono”

1 di 2 Quanto tempo ci vuole per pensare e produrre una maglietta?

"Dal foglio bianco alla prima volta che scende in campo, trascorre un anno o anche di più. La prima fase è l'ascolto, in cui ci confrontiamo con il club sulle idee. Poi c'è l'industrializzazione che cura le specifiche sui colori e sviluppa i loghi. Segue il prototipo e dopo alcuni mesi arriva il test. Se il primo campione è approvato si va alla produzione in larga scala".