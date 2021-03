Cardi: “Skov più talentuoso di Orsolini. Valutazione di Svanberg? A meno di 50 milioni non tratterei”

“Vittoria che mi è piaciuta, ho visto quello che secondo me deve essere l’attacco del Bologna: Palacio e Barrow. In più c’è stato un grande Svanberg, lui insieme a Schouten e Skov Olsen sono sempre stati i miei pallini. Bene anche altri giovani, possiamo avere un futuro roseo. Valutazione di Svanberg? Spero non venga venduto, ma io per meno di 50 milioni non lo tratterei, c’è però la situazione Covid. Lo metto tra Gagliardini e Pogba come costo, se Gagliardini è stato valutato 25, lo svedese vale sicuramente di più. Per me vale dieci Tonali. Il Bologna ha iniziato a far vedere che sa difendere, e in attacco sa cosa fare”.

Scheda 1 di 5